В Сахалинскую область направят первую партию новых учебников по истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что первую партию новых учебников по истории для старшеклассников с разделом про специальную военную операцию поставят в Сахалинскую область.

"Уже идет печать, завтра первая партия направится в Сахалинскую область. И к 1 сентября все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебниками новейшей истории", - цитирует ТАСС Кравцова.

Как сообщалось ранее, новые школьные учебники по истории для старшеклассников, в которые добавят раздел о спецоперации, поступят в образовательные учреждения с 1 сентября. Автор собственного единого учебника по истории России, директор московской школы №1184 в 2000–2008 гг., а ныне – советник ректора МПГУ Евгений Спицын полагает, что новый школьный учебник по истории написан не с позиций научности. Более подробно узнать его мнение об учебнике можно здесь.