10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Прикамье сотрудников частного центра борьбы с алкоголизмом обвинили в похищении людей

В Пермском крае будут судить 10 человек, занимавшихся реабилитацией алкоголиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Как пояснили в ведомстве, услуги обвиняемые оказывали незаконно, не имея необходимого медицинского образования и лицензии. Страдающих алкоголизмом людей за ежемесячную плату от 35 до 100 тыс. руб. удерживали в арендованном частном доме. Самостоятельно покинуть его они не могли. Также их лишали возможности общаться с родственниками.

Действовал центр с 2018 по 2022 год, пока "предпринимателей" не накрыли полицейские вместе со следователями и росгвардейцами. Подозреваемые были задержаны.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении человека, совершенном организованной группой из корыстных побуждений и незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенным организованной группой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: алкоголизм, центр, уголовное дело, похищение человека


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