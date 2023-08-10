10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ФАС согласовала продажу сетей ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство "Радио Реклама НН" о приобретении торговых сетей, работающих под брендами ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela.

"Рекламное агентство планирует приобрести до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также право контролировать деятельность АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО "Такси.Стиль", - говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольный регулятор счел, что сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.

"Радио Реклама НН" входит в сферу влияния компании Kismet Capital Ивана Таврина.

Ранее Kismet Capital вошла в консорциум инвесторов, которые приобрели российские активы немецкого концерна Henkel.

Теги: фас, сделка, иван таврин, ритейл, торговая сеть


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