Уральскую школьницу, тело которой нашли в лесу, мог убить неизвестный наркотик

Причиной смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, тело которой накануне нашли в лесу, мог быть неизвестный наркотик.

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник, школьница, предварительно, умерла от передозировки неизвестным веществом.

"Что случилось с Даной, следователи пока сказать не могут, визуально следов насилия не было. Странно также, что телефона рядом с телом не нашли, его еще ищут. У школьницы был парень, она ему отправила видео из леса, сказала, что напишет, как доберется", - уточняет канал.

Известно также, что единственным, кто видел погибшую в тот поздний вечер, был некий мужчина, который совершал пробежку. Сейчас его активно ищут силовики.

Напомним, девушка возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой попросила "не убивать и не насиловать", так как она хочет дойти до дома.

Сейчас тело школьницы направлено на экспертизу для установления давности и точной причины ее смерти. Все обстоятельства трагедии выясняются.