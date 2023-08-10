В Белоруссии пресекли попытку БПЛА полетать над военной частью

Минобороны Белоруссии сообщило о том, что за две последние недели армия страны пресекала попытки проникновения на охраняемые территории и объекты.

В частности, задержан оператор БПЛА, пытавшийся запустить беспилотник над территорией одной из воинских частей. Средствами РЭБ пресечено несколько попыток полетов над охраняемой территорией.

Решением Министра обороны все военнослужащие, проявившие бдительность, профессионализм и решительность, награждены.