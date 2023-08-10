10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Ростовской области арестован глава Цимлянского района, собравшийся на СВО

Суд в Ростовской области арестовал на два месяца главу Цимлянского района Владимира Светличного, планирующего отправиться в зону спецоперации добровольцем.

На главу района возбудили дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Неделю назад Светличный сообщил, что планирует отправиться в зону проведения СВО. "Я подал заявление в военкомат и получил одобрение",— говорилось в его обращении, опубликованном администрацией района в "ВКонтакте".

В мае суд в Приморье отказался вернуть заочно под арест мэра, подозреваемого в мошенничестве, который уехал на СВО. Глава Большого Камня Рустям Абушаев обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Напомним, Абушаев, после того, как стал фигурантом дела о мошенничестве, уехал добровольцем на Донбасс. Он заявил, что об этом принял давно.

Теги: ростовская область, глава цимлянского района, сво


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