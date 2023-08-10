Власти Украины внесли Bacardi в список "международных спонсоров в****"

Власти Украины внесли производителя алкогольных напитков Bacardi в список "международных спонсоров в****" из-за отказа компании уйти с российского рынка.

Bacardi производит джин Bombay, ром Bacardi, водку Grey Goose, виски Dewar's, вермут Martini и другие напитки.

Решение приняло Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции. Ведомство пояснило: после начала военного конфликта между Россией и Украиной Bacardi сообщила, что прекращает поставки в Россию и инвестиции в рекламу, но позднее это объявление исчезло из заявления компании. Производитель алкоголя продолжил вести бизнес в стране, тем самым он платит налоги в бюджет России, поддерживает ее экономику.