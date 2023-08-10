Военнослужащим из Владимирской области вручили госнаграды за подвиги в зоне СВО

10 августа состоялась торжественная отправка военнослужащих-контрактников из Владимирской области для прохождения подготовки в учебных подразделениях и последующего выполнения боевых задач в зоне СВО. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в проводах приняли участие первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов, министр региональной безопасности Сергей Полузин, заместитель военного комиссара региона Владимир Корало, сопредседатель регионального отделения ОНФ Наталья Палаткина, руководитель комитета семей воинов Отечества Анастасия Калачёва, ветераны, общественники, волонтёры.

В рамках мероприятия у Дома культуры молодёжи государственные награды были вручены 9 жителям региона, проявившим мужество и героизм в борьбе в нацизмом в ходе спецоперации на Украине. Указом Президента России за отвагу и самоотверженность при исполнении гражданского долга один из них награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ещё 8 бойцов – медалями «За отвагу».

«Всегда в тяжёлые времена жители Владимирской земли вставали на защиту Отечества, ковали победу в тылу и на передовой. Так происходит и сейчас. Сегодня мы чествуем фронтовиков, чей самоотверженный ратный труд и мужество вносит вклад в нашу будущую победу. Президент России удостоил наших воинов государственных наград – самых почётных и заслуженных. От имени Губернатора Александра Александровича Авдеева поздравляю вас с этим событием и желаю здоровья, успехов в ратном деле. Семьям – терпения и всего самого наилучшего. Мы гордимся каждым из вас и ждём с победой домой», – поздравил героев Дмитрий Лызлов.

Один из них – Андрей из Владимира – вернулся с фронта по окончании своего контракта. Но уже скоро он собирается вернуться к боевым товарищам. «Наградой очень горжусь, как и вся моя семья. С ребятами воюем дружно, молодые и не очень, все друг за друга, плечом к плечу. Мы не хотим пускать нацистов на нашу землю, поэтому продолжим выполнение боевых задач, чтобы победа поскорее наступила», – поделился военнослужащий.

Александру из Вязников – 26 лет. В зоне спецоперации он прослужил по контракту всего 3 месяца, но за это время успел не только набраться боевого опыта, но и проявить мужество в сражении с врагом. Сегодня ему вручили медаль «За отвагу». А ещё один подарок ему преподнесла супруга – у них родился сын. «Буду воспитывать его так же, как меня воспитывали примером моего прадеда, Героя Советского Союза, лётчика, участника Великой Отечественной войны. Для меня и моей семьи важно продолжить дело наших ветеранов, их завоёванную таким трудом Победу», – отметил боец.

Проводить контрактников пришли вернувшиеся из зоны боевых действий Данил из Владимира и Андрей из Радужного. Ребята говорят, что не могли не прийти их поддержать. Ведь они и сами вскоре отправятся назад в свои боевые подразделения.