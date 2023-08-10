Стали известны лучшие муниципальные практики Владимирской области

10 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Стали известны лучшие муниципальные практики Владимирской области

Накануне конкурсная комиссия регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика-2023» подвела итоги отбора заявок от муниципальных образований Владимирской области. Всего в этом году поступило 39 заявок в четырёх номинациях.

«Это рекордный показатель за всё время проведения регионального этапа конкурса. Рост числа заявок и качества их подготовки обоснован: в прошлом году Губернатор Александр Авдеев принял решение выделить средства на гранты для победителей регионального этапа. Конкурс оказался востребован среди муниципальных образований, поэтому глава региона распорядился увеличить призовой фонд в два раза», – сообщила министр внутренней политики Татьяна Адулова. 

татьяна адулова, владимир(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, для победителей регионального этапа конкурса среди городских округов и городских поселений предусмотрены денежные премии за первые шесть мест в размере 2 млн рублей, 1,3 млн рублей, 1 млн рублей, 900 тыс. рублей, 800 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно. Для победителей из числа сельских поселений грантовая поддержка составляет 1,1 млн рублей, 900 тыс. рублей, 800 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно за первые четыре места.

В этом году в первой категории участников (городские округа и городские поселения) конкурсная комиссия присудила победу округу Муром с практикой «Методы воздействия на безответственных собственников ветхих и заброшенных зданий и территорий». Второе место – у города Владимира с проектом «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Третье место досталось городу Гусь-Хрустальному с практикой «Формирование творческой среды города путём создания инновационной модели культурно-образовательного пространства – Парка культуры и искусства «Территория творчества». Четвёртым стал город Покров с практикой «Место, куда хочется вернуться». Пятое место занял город Кольчугино с «Этнофестивалем «Дружба», а шестое место – город Камешково с «Праздником Ухи на Клязьме».

комиссия(2023)|Фото: avo.ru

Во второй категории участников (сельские поселения) первое место – у Клязьминского сельского поселения Ковровского района с практикой «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Вторым стало Фоминское сельское поселение Гороховецкого района с практикой «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Третье место – у Краснопламенского сельского поселения Александровского района с практикой «Отдел казачьей культуры». Четвёртое – у Купреевского сельского поселения Гусь-Хрустального района с практикой «Краса и гордость Гусь-Хрустального района. Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Стоит отметить, что в Муроме сложилась уникальная практика воздействия на безответственных собственников ветхих и заброшенных зданий и территорий. Результатом её реализации становится постепенная очистка улиц города от ветхих и безвкусных зданий, заброшенных объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью жителей и гостей города.

Владимир представил практику, заключающуюся в реализации комплекса мер финансовой, имущественной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В практике Гусь-Хрустального использован комплексный подход для решения городских проблем. Так, в результате активного участия в реализации нацпроектов произведён капитальный ремонт здания Детской школы искусств и полностью благоустроена территория парка при школе.

В Покрове при непосредственном участии некоммерческих организаций и горожан созданы пять новых безопасных и комфортных площадок для прогулок и занятий спортом для всех категорий граждан.

В Кольчугино проводится этнофестиваль «Дружба», цели которого – формирование у населения уважения к историческому и многонациональному культурному наследию народов страны, сохранение традиционных российских общекультурных ценностей, воспитание в обществе терпимости к образу жизни, обычаям, традициям, верованиям представителей других национальностей.

Практика, представленная городом Камешково, рассказывает об организации и проведении Праздника Ухи на Клязьме, где представители различных национальностей и народов представляют свои уникальные блюда и угощают ими всех участников мероприятия.

В селе Клязьминский Городок Ковровского района обустроена территория, которая является экспозицией музея «История Стародуба на Клязьме». Этот проект связан не только с благоустройством, но и с сохранением историко-культурного наследия. 

Ключевые задачи практики в Фоминском сельском поселении Гороховецкого района – привлечение граждан и общественных организаций к открытому и гласному обсуждению различных аспектов развития муниципального образования, создание территориального общественного самоуправления как основной формы вовлечения населения в решение вопросов местного значения, участие населения в публичных слушаниях при подготовке проектов нормативно-правовых актов. 

Практика Краснопламенского сельского поселения Александровского района уникальна для нашего региона. В поселении в качестве структурного подразделения муниципального Досугово-информационного центра создан Отдел казачьей культуры. Основная цель – возрождение российского казачества, сохранение его традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры.

Купреевским сельским поселением Гусь-Хрустального района разработана практика всестороннего развития муниципального образования при непосредственном участии жителей.

Все перечисленные работы будут представлены в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Теги: муниципальные практики, гранты, региональный этап, конкурсная комиссия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети