Стали известны лучшие муниципальные практики Владимирской области

Накануне конкурсная комиссия регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика-2023» подвела итоги отбора заявок от муниципальных образований Владимирской области. Всего в этом году поступило 39 заявок в четырёх номинациях.

«Это рекордный показатель за всё время проведения регионального этапа конкурса. Рост числа заявок и качества их подготовки обоснован: в прошлом году Губернатор Александр Авдеев принял решение выделить средства на гранты для победителей регионального этапа. Конкурс оказался востребован среди муниципальных образований, поэтому глава региона распорядился увеличить призовой фонд в два раза», – сообщила министр внутренней политики Татьяна Адулова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, для победителей регионального этапа конкурса среди городских округов и городских поселений предусмотрены денежные премии за первые шесть мест в размере 2 млн рублей, 1,3 млн рублей, 1 млн рублей, 900 тыс. рублей, 800 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно. Для победителей из числа сельских поселений грантовая поддержка составляет 1,1 млн рублей, 900 тыс. рублей, 800 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно за первые четыре места.

В этом году в первой категории участников (городские округа и городские поселения) конкурсная комиссия присудила победу округу Муром с практикой «Методы воздействия на безответственных собственников ветхих и заброшенных зданий и территорий». Второе место – у города Владимира с проектом «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Третье место досталось городу Гусь-Хрустальному с практикой «Формирование творческой среды города путём создания инновационной модели культурно-образовательного пространства – Парка культуры и искусства «Территория творчества». Четвёртым стал город Покров с практикой «Место, куда хочется вернуться». Пятое место занял город Кольчугино с «Этнофестивалем «Дружба», а шестое место – город Камешково с «Праздником Ухи на Клязьме».

Во второй категории участников (сельские поселения) первое место – у Клязьминского сельского поселения Ковровского района с практикой «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Вторым стало Фоминское сельское поселение Гороховецкого района с практикой «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Третье место – у Краснопламенского сельского поселения Александровского района с практикой «Отдел казачьей культуры». Четвёртое – у Купреевского сельского поселения Гусь-Хрустального района с практикой «Краса и гордость Гусь-Хрустального района. Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Стоит отметить, что в Муроме сложилась уникальная практика воздействия на безответственных собственников ветхих и заброшенных зданий и территорий. Результатом её реализации становится постепенная очистка улиц города от ветхих и безвкусных зданий, заброшенных объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью жителей и гостей города.

Владимир представил практику, заключающуюся в реализации комплекса мер финансовой, имущественной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В практике Гусь-Хрустального использован комплексный подход для решения городских проблем. Так, в результате активного участия в реализации нацпроектов произведён капитальный ремонт здания Детской школы искусств и полностью благоустроена территория парка при школе.

В Покрове при непосредственном участии некоммерческих организаций и горожан созданы пять новых безопасных и комфортных площадок для прогулок и занятий спортом для всех категорий граждан.

В Кольчугино проводится этнофестиваль «Дружба», цели которого – формирование у населения уважения к историческому и многонациональному культурному наследию народов страны, сохранение традиционных российских общекультурных ценностей, воспитание в обществе терпимости к образу жизни, обычаям, традициям, верованиям представителей других национальностей.

Практика, представленная городом Камешково, рассказывает об организации и проведении Праздника Ухи на Клязьме, где представители различных национальностей и народов представляют свои уникальные блюда и угощают ими всех участников мероприятия.

В селе Клязьминский Городок Ковровского района обустроена территория, которая является экспозицией музея «История Стародуба на Клязьме». Этот проект связан не только с благоустройством, но и с сохранением историко-культурного наследия.

Ключевые задачи практики в Фоминском сельском поселении Гороховецкого района – привлечение граждан и общественных организаций к открытому и гласному обсуждению различных аспектов развития муниципального образования, создание территориального общественного самоуправления как основной формы вовлечения населения в решение вопросов местного значения, участие населения в публичных слушаниях при подготовке проектов нормативно-правовых актов.

Практика Краснопламенского сельского поселения Александровского района уникальна для нашего региона. В поселении в качестве структурного подразделения муниципального Досугово-информационного центра создан Отдел казачьей культуры. Основная цель – возрождение российского казачества, сохранение его традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры.

Купреевским сельским поселением Гусь-Хрустального района разработана практика всестороннего развития муниципального образования при непосредственном участии жителей.

Все перечисленные работы будут представлены в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».