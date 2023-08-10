10 Августа 2023
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Фото: Правительство Пермского края

Число заявок на социальную догазификацию перевалило за 1 миллион

Число заявок на так называемую социальную догазификацию в России перевалило за 1 млн. более 930 тыс. из них переведены в договоры, почти 660 тыс. исполнены, говорится в сообщении "Газпром межрегионгаза" – оператора проекта в большей части регионов.

В компании сообщили, что техническая возможность подключения к газовым сетям создана для жителей более чем 941 тыс. домовладений.

"Лидерами рейтинга субъектов РФ по догазификации в настоящее время являются Чеченская и Чувашская республики, Оренбургская, Пензенская, Липецкая и Владимирская области, Пермский край, республики Мордовия, Марий Эл и Северная Осетия-Алания", - сообщили в компании.

"Газпром межрегионгаз" надеется выйти на 1 млн исполненных договоров по итогам 2024 года.

"Видим активность людей в части подачи заявок, и я вновь хочу подчеркнуть: если заявка принята, то она будет оформлена в договор, по которому возникнут обязательства. Мы их, безусловно, выполним. Будущий абонент обязательно получит доступ к сетевому газу – экологически чистому и экономически выгодному ресурсу. Важно, что догазификация теперь является бессрочной, а значит количество и заявок, и договоров, и новых потребителей газа будет только расти", - заявил гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

По правилам догазификации, бесплатно подвести коммуникации к участку физлица можно в газифицированном населенном пункте, где уже есть газораспределительные сети.

Теги: догазификация, заявки, газпром


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