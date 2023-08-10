82% жителей готовы принять участие в выборах губернатора Тюменской области

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования социально-политической ситуации на юге Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

За последний год оценка жителями общественно-политической ситуации в регионе улучшилась: 69% назвали ситуацию стабильной, относительно спокойной, напряженной – только 3%. Отчасти стабильной, отчасти – нет ее считают 17%, тогда как каждый десятый затруднился оценить общественно-политическую ситуацию в Тюменской области (10%).

Отношение жителей юга Тюменской области к региональным органам власти, в частности, к губернатору, положительное: 8 из 10 опрошенных в той или иной степени доверяют действующему губернатору области Александру Моору (80%), не доверяют 14%. Уровень одобрения его деятельности в июле-августе 2023 составил 78%. Абсолютное большинство жителей области оценивают работу губернатора как эффективную (85%), об обратном заявили 13%.

Если бы выборы губернатора Тюменской области состоялись на этой неделе, 82% ее жителей приняли бы в них участие.

Опросы проводились с 1 по 25 июня 2023 и с 22 июля по 1 августа 2023 года, в них приняли участие соответственно 1201 и 1500 жителей юга Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) в возрасте 18 лет и старше. Опрос проведен по заказу АНО "ЦМСП".