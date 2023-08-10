Власти Сургута решили - уходящим служить по контракту выплатят дополнительно 150 тысяч рублей

Власти города Сургута приняли решение установить для военнослужащих, которые уходят служить по контракту от Сургута, дополнительную единовременную муниципальную выплату в 150 тысяч рублей. За соответствующее решение проголосовала Дума города по предложению Главы Сургута Андрея Филатова. Выплата будет распространена на всех граждан, кто заключил контракт, начиная с 1 марта 2023 года.

Напомним, в Сургуте продолжается набор на службу по контракту в рядах Вооруженных сил России. Контракт заключается с Министерством обороны Российской Федерации. Военнослужащий получает все положенные льготы и социальные гарантии, в том числе, предусмотренные для членов семьи.

Для тех, кто заключит контракт на службу в армии в Югре, уже предусмотрена региональная выплата в 650 тысяч рублей. Ещё 150 тысяч рублей бойцы получают за каждые четыре месяца службы. Теперь к этим условиям добавилась ещё и муниципальная выплата 150 тысяч рублей.

Также напомним, что военнослужащих, заявившихся на контрактную службу в Сургуте, предприниматели города дополнительно обеспечивают тактическим шлемом с высоким уровнем защиты и армейской аптечкой.

Как сообщили Накануне.RU в Администрации города Сургута, для консультаций граждан, желающих записаться на службу по контракту в в городе, работает круглосуточная телефонная линия: +7(982)596-82-75. Пункт отбора на контрактную службу в Сургуте находится по адресу: ул. Просвещения, 19, каб.104. Для ответов на вопросы о службе по контракту также создан чат-бот в Телеграм: @ContractServiceSurgut_bot.