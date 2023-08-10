Власти Сургута решили - уходящим служить по контракту выплатят дополнительно 150 тысяч рублей

10 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Власти Сургута решили - уходящим служить по контракту выплатят дополнительно 150 тысяч рублей

Власти города Сургута приняли решение установить для военнослужащих, которые уходят служить по контракту от Сургута, дополнительную единовременную муниципальную выплату в 150 тысяч рублей. За соответствующее решение проголосовала Дума города по предложению Главы Сургута Андрея Филатова. Выплата будет распространена на всех граждан, кто заключил контракт, начиная с 1 марта 2023 года.

Напомним, в Сургуте продолжается набор на службу по контракту в рядах Вооруженных сил России. Контракт заключается с Министерством обороны Российской Федерации. Военнослужащий получает все положенные льготы и социальные гарантии, в том числе, предусмотренные для членов семьи.

Для тех, кто заключит контракт на службу в армии в Югре, уже предусмотрена региональная выплата в 650 тысяч рублей. Ещё 150 тысяч рублей бойцы получают за каждые четыре месяца службы. Теперь к этим условиям добавилась ещё и муниципальная выплата 150 тысяч рублей.

Коллаж, российские солдаты(2023)|Фото: Накануне.RU

Также напомним, что военнослужащих, заявившихся на контрактную службу в Сургуте, предприниматели города дополнительно обеспечивают тактическим шлемом с высоким уровнем защиты и армейской аптечкой.

Как сообщили Накануне.RU в Администрации города Сургута, для консультаций граждан, желающих записаться на службу по контракту в в городе, работает круглосуточная телефонная линия: +7(982)596-82-75. Пункт отбора на контрактную службу в Сургуте находится по адресу: ул. Просвещения, 19, каб.104. Для ответов на вопросы о службе по контракту также создан чат-бот в Телеграм: @ContractServiceSurgut_bot.

Теги: служба по контракту, муниципальные выплаты, андрей филатов, военнослужащие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети