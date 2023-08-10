Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туробмен

Россия отправила Индии предложение с условиями для безвизовых поездок туристов между странами, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, с 1 августа планируется запустить безвизовый групповой туробмен с Ираном и Китаем. "Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", - заявил ранее Решетников.