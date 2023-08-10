Дело о нападении на сына участника СВО в Екатеринбурге будет пересмотрено

Уголовное дело о нападении на маленького сына участника специальной военной операции в Екатеринбурге будет пересмотрено. Об этом Накануне.RU сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Напомним, в апреле этого года мужчина нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже он стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство".

Накануне стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным, но "в связи с деятельным раскаянием" прекратил дело. Хулиган отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

Как сообщили в Генпрокуратуре, также мужчина хотел схватить ребенка руками, но тот смог убежать. В надзорном ведомстве внимательно изучили решение суда и нашли в нем существенные нарушения. Прокурору Свердловской области уже дано указание подготовить кассационное представление.

"Решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме этого, судом не изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном", - заявили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что хотя преступление и относится к категории средней тяжести, данное дело не могло быть прекращено, поскольку оно "является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам России".

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн возмутился приговором жителю Екатеринбурга, обругавшему мальчика в шапке с буквой Z. Политик назвал вердикт суда "мягко говоря, сомнительным".