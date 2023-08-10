10 Августа 2023
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Фото:perm.ru

Певица Матье не будет концертировать в России и на Украине

Французская исполнительница Мирей Матье заявила, что не хотела бы давать выступления в поддержку киевлян, чтобы избежать вовлечения в политические вопросы. Не намерена она давать концерты и в России, несмотря на "любовь к этому великому народу".

"Это было бы политикой, а я этого не хочу", - цитирует РИА Новости Матье.

Кроме того, Матье, говоря о конфликте на Украине, призвала больше концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия.

Отметим, ее российские коллеги по творческому цеху в разных формах попадают под влияние политики. Например, в Екатеринбурге отменен концерт группы "Сансара", против которого ранее высказалась глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Как написала она в своем Telegram-канале, музыканты выступали против специальной военной операции.

"Собираются провести 10 августа концерт в Екатеринбурге. Естественно, в "Ельцин-центре", ну а где еще? Многие возмущенные граждане мне пишут по этому поводу. Разделяю их негодование", - заявила Мизулина.

Теги: Мирей Матье, певица, выступление, Украина, Россия


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