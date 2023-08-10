10 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Объединенную судостроительную корпорацию передают в управление ВТБ

Владимир Путин поддержал предложение правительства России о передаче банку ВТБ контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом президент сказал на встрече с главой банка Андреем Костиным.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, передача будет оформлена в виде доверительного управления сроком на пять лет. В доверительное управление будут переданы все 100% акций ОСК.

В ОСК отметили, что такой формат не меняет форму собственности предприятия и не отменяет обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских судов.

"Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса", - говорится в заявлении компании.

ОСК была создана указом президента в 2007 году в форме ОАО. В нее включили все государственные судостроительные активы. С 2022 года ОСК находится под санкциями, введенными на фоне начала СВО.

Теги: объединенная судостроительная корпорация, акции, втб, доверительное управление


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