Объединенную судостроительную корпорацию передают в управление ВТБ

Владимир Путин поддержал предложение правительства России о передаче банку ВТБ контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом президент сказал на встрече с главой банка Андреем Костиным.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, передача будет оформлена в виде доверительного управления сроком на пять лет. В доверительное управление будут переданы все 100% акций ОСК.

В ОСК отметили, что такой формат не меняет форму собственности предприятия и не отменяет обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских судов.

"Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса", - говорится в заявлении компании.

ОСК была создана указом президента в 2007 году в форме ОАО. В нее включили все государственные судостроительные активы. С 2022 года ОСК находится под санкциями, введенными на фоне начала СВО.