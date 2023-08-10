Новые регионы впервые получат от Минпромторга Единую региональную субсидию

Минпромторг России распределил Единую региональную субсидию в 3,3 млрд руб. на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2024 г.

В этом году финансовую поддержку получит рекордное количество регионов – 73 субъекта РФ. Получат средства и новые регионы страны, сообщает министерство.

Отметим, помогают новым субъектам федерации и "старые" регионы. Например, недавно вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрел детское отделение городской больницы в Краснодоне, которое отремонтировала Тюменская область. В здании обновили все внутренние инженерные сети, сделали фасад, заменили кровлю. Провели новые внутренние системы отопления, водоснабжения, водоотведения, установили охранно-пожарную сигнализацию, смонтировали видеонаблюдение. Также Тюменская область укомплектовала больницу современным оборудованием.