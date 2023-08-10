Mash: Дрон с коробкой с надписью SOS приземлился улице в Москве

Квадрокоптер с коробкой с надписью SOS приземлился на Солнечногорской улице в Москве, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, территорию вокруг севшего квадрокоптера оцепили,на место вызвали оперслужбы.

Уточняется, что эвакуация ближайших домов не проводится – до них примерно 50 метров.

Ранее в Москве водитель BMW сбил беспилотник рядом с комплексом "Москва-Сити". Выяснилось, что дрон — DJI Mavic Pro, который предназначался для профессиональной съемки.

Shot сообщал, что за рулем иномарки в момент столкновения с беспилотником находился один из менеджеров банка "Траст".