Охотнику из Югры, случайно подстрелившему школьника вместо гуся, предъявлено обвинение

Охотнику Василию Лыткину, перепутавшему школьника с гусем, предъявлено обвинение в "Причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 8 августа 69-летний житель Березовского района во время охоты, находясь в лодке на реке Северная Сосьва, расположенной вблизи деревни Кимкъясуй, используя гладкоствольное охотничье ружье выстрелил в купающегося подростка и попал ему в голову.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Сам подозреваемый, объяснил свои действия тем, что перепутал 15-летнего школьника с гусем.