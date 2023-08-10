10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Охотнику из Югры, случайно подстрелившему школьника вместо гуся, предъявлено обвинение

Охотнику Василию Лыткину, перепутавшему школьника с гусем, предъявлено обвинение в "Причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 8 августа 69-летний житель Березовского района во время охоты, находясь в лодке на реке Северная Сосьва, расположенной вблизи деревни Кимкъясуй, используя гладкоствольное охотничье ружье выстрелил в купающегося подростка и попал ему в голову.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Сам подозреваемый, объяснил свои действия тем, что перепутал 15-летнего школьника с гусем.

Теги: школьник, гусь, охотник, мальчик


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Ранее 10.08.2023 12:23 Мск В ХМАО охотник выстрелил в школьника, перепутав его с гусем

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