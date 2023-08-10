Цены на зерно нестабильны, в ближайшей перспективе возможен их рост - Минсельхоз

Цены на зерно в России продолжат расти, не исключается повышение продовольственной инфляции, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Цены на зерно в настоящее время нестабильны, в ближайшей перспективе возможен их рост", - цитирует министра ТАСС.

На этом фоне Россия в ближайшее время осуществит бесплатные поставки зерна в Африку – шести наиболее бедным странам, каждая из которых получит от 25 до 50 тыс. тонн пшеницы, расходы по доставке РФ также возьмет на себя – как ранее анонсировал президент Владимир Путин.

В июле Патрушев заявлял о беспрецедентных урожаях зерна, собранного в прошлом сезоне. Между тем, в Российском зерновом союзе указывали на то, что в отсутствии прежних объемов спроса на отечественную пшеницу за границей и из-за ограничительных пошлин в стране скапливается избыток зерна.