У экс-главы спального района Москвы украли часы за 50 тысяч долларов

У бывшего главы управы Северного Медведково (спальный район Москвы – прим. ред.) украли 7 млн руб. и часы за $50 тыс. из сейфа в квартире в Большом Головином переулке (центральный район столицы – прим. ред.).

55-летний экс-чиновник Борис Трофимов обнаружил пропажу днем 9 августа. Мужчина открыл сейф, присмотрелся и понял, что купюры фальшивые, а часы – похожие, но не его.

Трофимов обратился в полицию. Мужчина сообщил, что доступ к сейфу имела его дочь и ее бойфренд (квартира, по данным Telegram-канала Baza, принадлежит дочери экс-чиновника).

Трофимов возглавлял район Северное Медведково с 2013 по 2017 год.