Треть российских студентов считают науку источником разрушения устоявшихся представлений

Подавляющее большинство российских студентов положительно оценивают влияние науки на общество, но около четверти считают ее источником угроз и разрушения взглядов. Об этом говорится в статье авторов из Уральского федерального университета в журнале "Высшее образование в России".

Статья называется "Научно-исследовательская культура студентов российских университетов" и посвящена анализу результатов всероссийского социологического исследования, проведенного в феврале–апреле 2023 года. Было опрошено более 3 тыс. студентов из 37 вузов всех федеральных округов. Репрезентативность выборки обеспечивалась как по уровням, так и по направлениям подготовки.

Студентам задавались вопросы о влиянии науки на общество. Более 80% студентов согласились со всеми четырьмя позитивными высказываниями о науке (развитие, польза, прогресс). При этом в среднем около четверти отмечают негативное влияние науки. Так, 37% опрошенных считают научные знания источником разрушения устоявшихся представлений людей о мире (не согласны с этим лишь 40%), а 28% согласились с тем, что научные достижения приводят к ухудшению экологической ситуации, здоровья людей, способствуют появлению новых видов оружия. Кроме того, 17% считают, что научные открытия и изобретения приносят вред человечеству, а 11% - что наука является источником деградации общества.

Интересно, что те, кто вовлечен в научно-исследовательскую деятельность (НИД), намного чаще говорят о негативном влиянии науки. Например, что наука – это источник деградации общества, считают 34% тех, кто на постоянной основе участвует в НИД (9% среди тех, кто не участвует). Аналогичная картина по вопросу о вреде научных открытий для человека - 33% против 15%.

82% студентов уверены, что ученый всегда должен думать о том, как будут использоваться его открытия и изобретения.

Всего в НИД вовлечено чуть более трети опрошенных студентов (36%). Из них 62% отметили, что имели определенные трудности при осуществлении НИД. Чуть более 50% выделили такие проблемы, как недостаток научно-исследовательских компетенций, опыта и большой объем учебной нагрузки.