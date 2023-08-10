Генпрокурор РФ после протестов в Махачкале поручил разобраться с массовым отключением света

Генпрокурор России Игорь Краснов направил комиссию в Дагестан, поручив разобраться в причинах массовых отключений электричества.

По данным пресс-службы ведомства, в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики.

С начала августа в Дагестане установилась 40-градусная жара, произошли многочисленные аварии на подстанциях, возникли перебои в снабжении жителей электричеством и питьевой водой. Власти объявляли о временных отключениях света из-за аномальной погоды.

В Генпрокуратуре считают, что такая ситуация обусловлена прежде всего "хаотичной многоэтажной застройкой, не рассчитанной мощностью энергообъектов, и незаконными подключениями к электросетям".

9 августа в Махачкале из-за отключения электричества местные жители перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. Протестующие потребовали, чтобы к ним вышли ответственные лица. По их словам, света не было уже три дня. К протестующим вышли региональный министр энергетики Марат Шихалиев и представители махачкалинской мэрии, сообщалось в телеграм-канале правительства.