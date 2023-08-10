Екатеринбург примет чемпионат России по легкой атлетике

В 2024 году в Екатеринбурге состоится чемпионат России по легкой атлетике. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице заявил президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов.

По его словам, решение об этом было принято в Челябинске, где на днях прошел чемпионат страны по этому виду спорта.

"Состоялось рабочее совещание. Принято решение: чемпионат страны в августе 2024 года будет у нас в Екатеринбурге", - отметил Карманов.

Также он раскрыл некоторые подробности Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре следующего года.

"Три вида [спорта] будут проходить в нашем родном городе. Это легкая атлетика, дзюдо – во Дворце дзюдо, и прыжки в воду – во Дворце водных видов спорта", - добавил свердловский функционер.

Напомним, сегодня стало известно, что скоро в Екатеринбург приедет президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.