Под Лондоном появился памятник Мику Джагеру

Памятник основателям британской рок-группы The Rolling Stones – Мику Джаггеру и Киту Ричардсу – установлен в их родном Дартфорде под Лондоном (графство Кент).

Автором является скульптор Эми Гудман, которая изобразила Джаггера прыгающим с микрофоном, пишет ТАСС. Ему аккомпанирует на гитаре Ричардс.

Отметим, состав группы за ее эволюцию почти не менялся. В августе 2021 г. на 81-м году жизни ушел из жизни барабанщик группы Чарли Уоттс. Продолжают выступать 80-летний Джаггер, 79-летний Ричардс и 76-летний Ронни Вуд.