СМИ: Глава Абхазии госпитализирован в Москве

Президент Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в Москве. Глава республики находился с рабочей поездкой в столице России, когда состояние его здоровья ухудшилось. В пресс-службе президента Абхазии сообщили, что у него может быть обострение мочекаменной болезни. Угрозы жизни абхазского лидера нет.

"Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование", - цитируют "Ведомости" сообщение пресс-службы президента Абхазии.