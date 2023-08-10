10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В пермские школы возвращают трудовое воспитание

Министр образования Прикамья Раиса Кассина рассказала в интервью Properm.ru, как будет организовано трудовое воспитание в учебных учреждениях. Возврат к нему инициирован на федеральном уровне.

По словам министра, детей будут привлекать к общественно полезной работе, к которой можно отнести субботники, высадку деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее. Теперь для этого не требуется согласия родителей. Кроме того, по словам Раисы Кассиной, будет возрождена традиция школьных трудовых лагерей — так называемая "отработка". Раньше учеников отправляли на сельскохозяйственные работы, как сейчас она будет выглядеть, точно еще не известно. Закон только принят, подзаконных актов нет. Изменения коснутся и уроков труда в школах. Их теперь будут называть "Уроки труда и технологии".

Ранее Госдума приняла поправки в закон "Об образовании", которые закрепили в обязанностях учащихся общественно полезный труд. Депутаты отменили норму, предполагающую брать согласие родителей на привлечение детей к физическому труду. Министр образования Прикамья считает, что закон был принят, чтобы прекратить "бесконечные споры" и судебные процессы о привлечении детей к общественно полезным работам.

Теги: Раиса Кассина, трудовое воспитание, Госдума


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