10 Августа 2023
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Фото: kremlin.ru

В Екатеринбург приедет президент Олимпийского комитета России

На международные соревнования по легкой атлетике "Королева российского спорта", приуроченные к 300-летию Екатеринбурга, ожидают руководителя Олимпийского комитета России. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице рассказал президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов.

По его данным, глава ОКР Станислав Поздняков посетит финал соревнований. Также на церемонию открытия приедет все руководство Всероссийской федерации легкой атлетики во главе с президентом Петром Ивановым.

"Приезжают два его заместителя, это великие спортсмены, известные всему миру олимпийские чемпионы: первый вице-президент федерации Ирина Привалова и спортивный директор федерации Юрий Борзаковский", - сообщил Карманов.

Он отметил, что подготовка к соревнованиям длилась три месяца.

"Думаю, мы приложим максимум усилий. Соревнования по легкой атлетике такого уровня пройдут впервые в истории Екатеринбурга и Свердловской области", - добавил функционер.

Международные соревнования по легкой атлетике "Королева российского спорта" пройдут с 17 по 19 августа. Они приурочены к 300-летию Екатеринбурга. Уральская столица примет лучших представителей российской легкой атлетики, членов сборной России и республики Беларусь.

Турнир состоится на площадке стадиона "Калининец". Часть соревнований пройдет в Историческом сквере.

Теги: ОКР, легкая атлетика, соревнования, Екатеринбург


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