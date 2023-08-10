Фурсов: 10% самых богатых россиян владеют 89% богатств

Согласно данным Credit Suisse Research Institute, 10% самых богатых россиян владеют 89% благосостояния российских домохозяйств. Об этом пишет историк Андрей Фурсов.

Для сравнения он приводит данные по другим странам: в США "десятка" владеет 78% богатств; в Китае – 73%; в Германии – 65%.

"Иными словами, РФ – лидер по концентрации богатства у меньшинства населения, т.е. лидер по социальному неравенству. И это при том, что уровень качественного развития и количественные объёмы экономики РФ не идут ни в какое сравнение с США, Китаем и даже ФРГ", - отмечает историк.

По некоторым данным, в РФ 1% населения владеет 71% активов при среднем показателе по миру - 46%.

Фурсов добавляет, что население никогда не примет результатов грабежа 1990-х годов, но 85% не верят в восстановление социальной справедливости и полагают, что социальное неравенство будет возрастать. И это очень плохой знак: люди не ждут ничего хорошего.