Шахта "Листвяжная" приостановила работу спустя меньше месяца после открытия

Ростехнадзор приостановил работу по добыче угля на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь"), сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Шахта возобновила свою работу меньше месяца назад – 13 июля. До этого предприятие проходило переоборудование и проверки после аварии, которая в ноябре 2021 года унесла жизни 52 горняков. О начале работы сообщалось на официальном сайте шахты, которая входит в холдинг "СДС-Уголь".

"Введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. Программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке", - сообщили тогда в компании.

В сентябре прошлого года Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года.