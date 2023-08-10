10 Августа 2023
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Фото: Максим Киселев / ТАСС

Шахта "Листвяжная" приостановила работу спустя меньше месяца после открытия

Ростехнадзор приостановил работу по добыче угля на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь"), сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Шахта возобновила свою работу меньше месяца назад – 13 июля. До этого предприятие проходило переоборудование и проверки после аварии, которая в ноябре 2021 года унесла жизни 52 горняков. О начале работы сообщалось на официальном сайте шахты, которая входит в холдинг "СДС-Уголь".

"Введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. Программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке", - сообщили тогда в компании.

В сентябре прошлого года Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года.

Теги: листвяжная, шахта, ростехнадзор


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