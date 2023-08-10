Роспотребнадзор - о новом штамме коронавируса: Риски осложнения эпидситуации есть

В России новый вариант коронавируса "Эрис" не получил широкого распространения, заявили в Роспотребнадзоре.

При этом ведомство отмечает, что риски осложнения эпидситуации есть, так как "Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

В России этот штамм пока представлен единичными случаями: выявлено всего 17 случаев "Эрис" с апреля по август.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5. В настоящее время он выявлен в 51 стране, особо активен в Великобритании и Индии. Основные симптомы этого подвида — усталость, боль в горле, насморк, чихание и головная боль.