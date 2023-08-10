10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор - о новом штамме коронавируса: Риски осложнения эпидситуации есть

В России новый вариант коронавируса "Эрис" не получил широкого распространения, заявили в Роспотребнадзоре.

При этом ведомство отмечает, что риски осложнения эпидситуации есть, так как "Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

В России этот штамм пока представлен единичными случаями: выявлено всего 17 случаев "Эрис" с апреля по август.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5. В настоящее время он выявлен в 51 стране, особо активен в Великобритании и Индии. Основные симптомы этого подвида — усталость, боль в горле, насморк, чихание и головная боль.

Теги: коронавирус, эрис, роспотребнадзор


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