В Роскомнадзоре сообщили о запрещенных в России VPN-сервисах

В Роскомандзоре прокомментировали недавние проблемы с VPN-сервисами, возникшие у пользователей различных операторов. В сети и СМИ появились версии, что ведомство пытается перекрыть ряд VPN-протоколов.

Ведомство напрямую не подтверждает, что имеет отношение к блокировке или затруднению работы сервисов. Но указывает на то, что "в России запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации".

"Согласно закону "О связи" в России запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации. Применение VPN-протоколов с использованием зарубежной серверной инфраструктуры несет в себе существенные риски утечки личной, корпоративной и иной информации", - цитирует телеканал RTVi комментарий Роскомнадзора.

Ведомство рекомендует переходить на работу с теми сервисами, инфраструктура которых находится в России.

VPN-сервис позволяет маскировать адрес пользователя и таким образом обходить блокировки, установленные надзорными органами.