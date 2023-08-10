10 Августа 2023
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В ХМАО охотник выстрелил в школьника, перепутав его с гусем

В ХМАО охотник выстрелил в школьника, перепутав его с гусем, сообщает telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером, 8 августа. 69-летний охотник Василий Лыткин спустил лодку на реку Северная Сосьва недалеко от деревни Кимкьясуй и поплыл вверх по течению. В какой-то момент мужчина будто заметил плавающих у берега гусей. Он взял ружье 12 калибра и выстрелил в цель.

Однако "гусь" закричал человеческим голосом. Оказалось, что охотник попал в голову 15-летнего школьника из деревни.

От испуга мужчина бросил ружье в воду. Позднее следователям он сообщил, что случайно нашел ружье на берегу реки.

Мальчик с огнестрельным ранением госпитализирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В региональном управлении СКР пока не прокомментировали произошедшее.

Теги: школьник, гусь, охотник, мальчик


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