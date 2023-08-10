"Вымпелком" оштрафован по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки "18+"

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал компанию "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн") по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки "18+".

Протокол составлен из-за размещения на платформе "Билайн ТВ" фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, без маркировки "18+", пишут "Ведомости". В частности, речь идет о таких картинах как "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник" и других фильмах.

Напомним, ранее аналогичный протокол составлен на "Кинопоиск", а штраф выписан онлайн-кинотеатру Premier. По похожему поводу наказана букмекерская контора "Фонбет".