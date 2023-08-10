Пушилин: От Клещеевки из-за боев практически ничего не осталось

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Клещеева был практически уничтожен в ходе боев.

"От Клещеевки уже практически ничего не осталось, да и от высот", - сказал Пушилин в эфире на канале "Соловьев Live". По его словам, "там все перерыто от снарядов".

Село имеет стратегическое значение для удержания Артемовска. Неделю назад советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Клещеевку контролируют российские войска, однако часть высот в ее районе захвачена ВСУ, и оттуда обстреливаются подступы к Артемовску.

5 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что в селе Клещеевка сложная обстановка. Со ссылкой на слова инсайдера он написал, что российская оборона столкнулась с нехваткой снарядов. По информации офицера, сражающегося на данном направлении, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ, но ситуация может измениться.