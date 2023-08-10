10 Августа 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Российские власти ждут нашествия "электоральных террористов"

Западные спецслужбы готовят "электоральных террористов", чтобы сорвать выборный процесс в России предстоящей осенью и перекинуть это явление на президентские выборы 2024 года, считают в Совете Федерации и в Центральной избирательной комиссии.

"Недруги России прикладывают все усилия, чтобы вызвать недовольство людей, дестабилизировать ситуацию в преддверии ключевых для страны президентских выборов в 2024 году", - заявил журналистам председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов:

По его словам, "деструктивная деятельность в России хорошо финансируется извне".

Сенатор возмутился тем, что его комиссию "критикуют и хулят" за "борьбу с ведьмами". По словам Климова, это не так. Наоборот, благодаря действиям всех уровней властей "наше общество полностью готово к новому электоральному циклу".

Иностранный агент(2021)|Фото: Накануне.RU

Член ЦИК РФ Игорь Борисов заявил, что "идет подготовка западных спецслужб к срыву выборов, подготовка электоральных террористов".

Он отдельно прокомментировал участие в выборном процессе иноагентов.

"В этом году иноагенты пытались войти в состав избирательных комиссий. Мы не допустили такого нарушения закона. Два иноагента участвуют в выборах как кандидаты – в Великом Новгороде и в Белгородской области. Были попытки на этапе выдвижения скрыть факт афиллированности с иностранными агентами", - рассказал Борисов.

Также он заявил о непрерывном процессе атак на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии. "16 тыс. компьютерных атак высокой степени критичности было зафиксировано с начала выборной кампании, а всего было 5 млн атак, в июле был троекратный рост атак. Это данные Ростелекома, который охраняет ресурсы ЦИКа", - сообщил член комиссии.

Теги: андрей климов, игорь борисов, выборы, иноагенты


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