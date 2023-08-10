Жителей Челябинской области осудили за хищение более полумиллиона рублей у банка

В Челябинской области двух жителей Озерска приговорили к условным срокам за мошенничество и покушение на мошенничество, незаконное образование юридического лица и легализацию денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемые с февраля по май 2022 года через подставное лицо организовали юридическое лицо, после чего под видом выполнения условий договора эквайринга с банком, с использованием терминалов безналичной оплаты и банковских карт физических лиц провели фиктивные банковские операции и путем обмана похитили у банка более 586 тыс. рублей. Также они пытались похитить более 498 тыс. рублей, но банк заблокировал расчетный счет юрлица ввиду сомнительности операций. Кроме того, они легализовали свыше 400 тыс. рублей, приобретя кофейню самообслуживания.

Заявлен гражданский иск о возмещении ущерба свыше 586 тыс. рублей. Обвиняемые уже возместили 250 тыс. рублей.

Суд приговорил их к 3 годам 9 месяцам и 4 годам лишения свободы условно.