Митрополита Луку вызвали на допрос за "хулу на Духа Святого"

Митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку вызвали в украинскую полицию на допрос. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня нам пытаются закрыть рот. Меня вызывают на допрос. Якобы мой телеграм-канал распространяет религиозную ненависть. Но есть ли там хоть одно дурное слово? То-то и оно. Но есть недовольные этим. Потому что истина жжет исковерканную грехом совесть. Я пользуюсь канонической лексикой. Если это раскол - то это раскол, если это ересь - это ересь. Это апостольское служение", - рассказал он.

После допроса иерарх дал небольшой комментарий.

"Мне вменяется в вину то, что я использую словосочетание "хула на Духа Святого", - сообщил митрополит.

Ему показали филологическое заключение на его проповеди. "Экспертам" не понравилось это словосочетание, в котором они усматривают "разжигание", потому что оно используется в контексте того, что раскол - это богохульство.

Также полиция интересовалась, как он относится к томосу патриарха Варфоломея.

"Как я отношусь к руководителю структуры, которая получила этот томос? Так же, как и вся полнота Церкви. За исключением 4 греческих Церквей, которые его (Думенко) признают. А другие не признают. Я при чем? Я никого не оскорбляю. Покажите мне хоть одно оскорбительное слово. В отличии от тех слов, что летят в мой адрес, в адрес моей Матери-Церкви", - подчеркнул митрополит Лука.

Он добавил, что говорить правду - это его долг.

На днях украинский режим приговорил правящего архиерея Тульчинской епархии УПЦ (Винницкая область) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Прокуратура будет обжаловать решение, требуя шести лет для 74-летнего иерарха. Этот приговор стал первым осуждением за веру на Украине.