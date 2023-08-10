10 Августа 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural

ФСБ перехватила грузовик с нижним бельем на трассе Пермь — Екатеринбург

ФСБ устроила погоню за грузовиком с нижним бельем на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, причиной внимания силовиков к автомобилю с товаром из Китая стал звонок брата предпринимательницы на почту. Она пожаловалась ему на задержку товара и попросила его узнать, в чем дело, и поторопить доставку.

Мужчина не придумал ничего лучше, как заявить работникам почты о бомбе в посылке. Сотрудники переадресовали сообщение полиции. Был объявлен план "Перехват". Фургон задержали, проверили.

Шутнику, устроившему "экспресс-доставку" светит уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Теги: белье, бомба, почта, фсб


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