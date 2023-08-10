ФСБ перехватила грузовик с нижним бельем на трассе Пермь — Екатеринбург

ФСБ устроила погоню за грузовиком с нижним бельем на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, причиной внимания силовиков к автомобилю с товаром из Китая стал звонок брата предпринимательницы на почту. Она пожаловалась ему на задержку товара и попросила его узнать, в чем дело, и поторопить доставку.

Мужчина не придумал ничего лучше, как заявить работникам почты о бомбе в посылке. Сотрудники переадресовали сообщение полиции. Был объявлен план "Перехват". Фургон задержали, проверили.

Шутнику, устроившему "экспресс-доставку" светит уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".