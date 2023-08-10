Задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс", чей склад взорвался в Сергиевом Посаде

Технический директор компании "Пиро-Росс" задержан в качестве подозреваемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил СУ СКР по Подмосковью.

Следователи проводят обыски в офисе фирмы. Изъяты документы, в том числе должностные инструкции сотрудников. Также назначены экспертизы для понимания причин возгорания.

Напомним, 9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ. Пострадали более 60 человек, одна женщина скончалась.