10 Августа 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

В Тюменской области двое рыбаков "порыбачили" на 5,6 миллионов

Тобольский районный суд приговорил Артема Дилье и Илью Лунегова к пяти с половиной годам лишения свободы условно за рыбалку на реке Иртыш, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также суд взыскал с них солидарно ущерб в виде 5 млн 656 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, мужчины выловили из реки особо ценную рыбу, занесенную в Красную книгу. Рыбачили осужденные без разрешительных документов, в запрещенном для рыбалки месте. Всего браконьерами с помощью рыболовной сети было добыто пять особей сибирского осетра, 606 особей стерляди и шесть особей нельмы.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: Красная книга, Иртыш, рыбалка


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