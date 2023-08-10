Власти Китая заставят разработчиков мобильных приложений сообщать данные пользователей

Китай потребует от всех поставщиков мобильных приложений в стране предоставлять правительству разную информацию, пишет Reuters.

Министерство промышленности и информационных технологий заявило, что приложения без надлежащей регистрации будут наказываться с апреля следующего года. Новые требования оправданы противодействием мошенничеству в интернете.

В уведомлении министерства говорится, что организации, занимающиеся информационными интернет-услугами через приложения в таких областях, как новости, издательское дело, образование, кино и телевидение, а также религия, должны представить соответствующие документы.

Какие именно данные должны будут предоставлять разработчики, не сообщается. По данным tellerreport.com, интернет-операторы и платформы должны будут идентифицировать настоящее имя и другую информацию о пользователях.

Соучредитель издательской компании AppInChina Рич Бишоп говорит, что новое правило, вероятно, затронет иностранных разработчиков, которые смогли легко публиковать свои приложения через App Store без предъявления каких-либо документов китайскому правительству. Теперь они должны либо открывать представительство в Китае, либо работать с местным разработчиком.