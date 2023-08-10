10 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинск получит более 1 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений канализации

Челябинск получит из федерального бюджета 1,7 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Заявку региона одобрили на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Марата Хуснуллина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

На модернизацию очистных сооружений водозабора город получит 694,9 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2024 году. Более 1 млрд рублей выделено на реализацию третьего этапа реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска. В результате в следующем году в городе будет построена станция УФ-обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп.

Напомним, в феврале 2022 года губернатор Алексей Текслер представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра. В городе очистные были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году. Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.

Теги: реконструкция, канализация, очистные сооружения,


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