Польша намерена разместить на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных

Польша собирается разместить 10 тысяч военных на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в интервью Польскому радио глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

По его словам, четыре тысячи будут "непосредственно поддерживать пограничную стражу, шесть тысяч будут в округе", пишет РИА Новости.

8 августа министерство национальной обороны республики сообщило о переброске на границу с Белоруссией еще тысячи военных, при том, что там уже находятся две тысячи польских солдат.

Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным".