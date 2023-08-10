10 Августа 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Торжественное открытие II Фестиваль спорта и здорового образа жизни "В спорте слабых не бывает!" прошло во Владимирском интернате

8 команд из стационарных учреждений Владимирской области приняли участие в спортивном фестивале.

Спортсмены соревновались в пляжном волейболе и скандинавской ходьбе, дартсе и бочче, в настольном теннисе и волейболе, а также в активных играх. В программе было много состязаний, которые специалисты грамотно рассчитали именно на силу и умения жителей интернатов, традиционная спортивная линейка и концертная программа, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

спортивные игры, теннис(2023)|Фото: avo.ru

Стоит отметить, что все участники фестиваля получили дипломы, медали и сладкие подарки. А главный талисман – большая статуэтка величественного льва – был торжественно передан команде Собинского интерната. Теперь второй этап соревнований пройдёт именно там.

спортивный фестиваль(2023)|Фото: avo.ru

Ежегодный фестиваль «В спорте слабых не бывает!» проводится в рамках социального проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография» при поддержке правительства Владимирской области.

физкультура, ходьба(2023)|Фото: avo.ru

Это спортивное мероприятие направлено на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, сохранение и укрепление здоровья через формирование правильных привычек, приобщение к регулярным занятиям спортом и физкультурой.

Теги: фестиваль спорта, активное долголетие, нацпроект, здоровый образ жизни, стационарные интернаты


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