10 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Творческая молодежь Владимирской области участвует во II Международном детском культурном форуме

С 10 по 12 августа в Москве, при поддержке Министерства культуры РФ, проходит  II Международный детский культурный форум. Его площадки на территории Новой Третьяковки соберут известных государственных и общественных деятелей, представителей культуры и искусства, детей-участников от 12 до 17 лет из всех регионов страны и 9 зарубежных государств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Владимирской области, от региона в форуме участвуют  10 человек, представляющих все творческие направления: студенты областного колледжа культуры и искусства (театральное и хореографическое направления), ученики детской художественной школы г.Владимира и детской школы искусств им. Л.И. Ошанина Вязниковского района (музеи и изобразительное искусство), представительница Киномастерской «Начало» областного Киноцентра (кино и анимация), ученицы ДШИ им. М.А. Балакирева г.Гусь-Хрустального и Детской музыкальной школы при Владимирском областном музыкальном колледже (медиа, журналистика и музыкальное искусство).

детский культурный форум(2023)|Фото: avo.ru

Все участники делегации – лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, которые ежегодно подтверждают своё мастерство, активно участвуют в творческих мероприятиях образовательных учреждений и значимых событиях в области культуры и искусства.

Теги: делегация, международный детский культурный форум, творческие коллективы


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