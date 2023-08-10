Telegram обогнал "Вконтакте" по размеру среднесуточной аудитории

Мессенджер Telegram обогнал соцсеть "ВКонтакте" по среднесуточной аудитории в июле. По данным Mediascope, в июле в Telegram ежедневно заходило в среднем 54,3 млн человек (44,6% населения России), а в ВК — 52,6 млн (43,2%), пишут "Ведомости".

По месячным охватам "ВКонтакте" пока опережает Telegram (87,6 млн пользователей против 81,2 млн). У YouTube этот показатель составил 95,5 млн пользователей.

В целом по месячным охватам лидируют Яндекс, Google и YouTube.