В Челябинской области спасатели нашли детей, потерявшихся в лесу

В Челябинской области спасатели нашли детей, которые заблудились в лесу, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

К спасателям обратилась жительница поселка Уржумка. Она рассказала, что четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет ушли гулять, вышли из поселка и заблудились в лесу. У одного из мальчиков был телефон. Он позвонил родителям и рассказал, что они потерялись.

Оперативный дежурный смог определить направление предстоящего поиска. В результате детей нашли и передали родителям.