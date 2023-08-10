В Тюмени призывник сбежал от службы, перебравшись через забор медсанчасти

В Тюмени призывник сбежал из медсанчасти сборного пункта военного комиссариата, однако на суде раскаялся и заявил о желании служить в армии, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

17 мая 2023 года призывник во время прохождения мероприятий, связанный с отправкой к месту прохождения военной службы, решил уклониться от призыва и, убедившись, что за ним никто не следит, покинул сборный пункт военного комиссариата.

На суде обвиняемый сообщил, что около 5.00 он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым, чтобы скрыться от призыва. Однако заявил о раскаянии и желании служить в Армии.

На момент призыва и сейчас он, и его жена, не работают, жена беременна на шестом месяце, он официального дохода не имеет.

Центральный районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 15 000 рублей в доход государства.