12 человек считаются пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде

Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. Поисковые работы продолжаются.

Ранее в МЧС сообщали, что после взрыва на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода, частично разрушены производственные помещения. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

Напомним, 9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ. Пострадали 56 человек, одна женщина скончалась.